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Россия через 1,5 месяца погасит последний долг СССР

Опубликовано 21.03.17 17:41 Россия через 1,5 месяца погасит последний долг СССР

Тем временем в Совфеде рассказали о выгоде от выплаты долгов СССР.

До 5 мая Россия выплатит последний долг Советского Союза перед другими государствами. Сейчас единственным кредитором Советского Союза остается Босния и Герцеговина. 21 марта замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что подписано соглашение между РФ и балканским государством о том, что эта сумма будет погашена единовременным платежом.

"Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме. В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит ужшкммт погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу", - приводит слова Сторчака ТАСС.

Выплаты по долгам Советского Союза положительно скажутся на инвестиционной привлекательности России, заявила РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова, добавив, что уплата задолженности не будет тяжким бременем для бюджета страны.

"Выплаты по долгам Советского Союза являются очень положительным фактором и позитивно повлияют на инвестиционную привлекательность России", — отметила сенатор.

Она подчеркнула, что в данном случае, инвестиционно привлекательна любая страна, которая уважает своих партнеров и рассчитывается по долгам, "тем более Россия взяла на себя обязательства по выплатам долгов Советского Союза".

Перминова подчеркнула, что выплаты были предусмотрены бюджетом РФ и бюджетным процессом, "это все выверено, это решение не будет тяжким бременем для бюджета страны".
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