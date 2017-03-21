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Лукашенко сообщил о поимке десятков боевиков, готовивших "картофельную революцию"

Опубликовано 21.03.17 17:15 Лукашенко сообщил о поимке десятков боевиков, готовивших "картофельную революцию"

В Белоруссии 21 марта была задержана группа боевиков, которые готовили вооруженную провокацию на территории республики.

В Беларуси задержали вооруженных боевиков, которые готовили провокацию, сообщил президент страны Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании "Кроноспан", сообщает Sputnik Беларусь.

Таким образом он ответил на вопрос одного из работников о причинах активизации в последнее время так называемой "пятой колонны" и различных оппозиционных структур.

"Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились ужшкммт на случай, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)", — сказал президент.

Глава государства добавил, что финансирование этой деятельности велось из-за рубежа. " Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — рассказал глава государства.

По его словам, задержать боевиков удалось, благодаря помощи белорусов, которые живут в Европе, отмечает РИА Новости.

"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей — в Евросоюзе, — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И, действительно, вышли на очень интересные вещи", — заявил Лукашенко.

Накануне Госпогранкомитет сообщил, что пограничники пресекли прорыв c территории Украины автомобиля, в котором нашли пистолет и предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. Позже СК Белоруссии уточнил, что в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ с патронами, а также предметы, похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.
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