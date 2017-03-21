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"Дебил из многодетной семьи": Божена Рынска оскорбила ребенка, попавшего под джип в Санкт-Петербурге

Опубликовано 21.03.17 16:33 "Дебил из многодетной семьи": Божена Рынска оскорбила ребенка, попавшего под джип в Санкт-Петербурге

По мнению скандальной журналистки, хулиганящие дети не достойны существования, в отличие от автомобилей.

Скандально известная светская обозревательница Божена Рынска решила прокомментировать скандальный инцидент подключилась к обсуждению скандального инцидента, произошедшего в Санкт-Петербурге, где, как писал TopNews, водитель внедорожника сбил ребенка "в воспитательных целях". По мнению Рынcки, хулиганившие дети вообще не достойны существования в отличие от автомобилей, в которых заложен гениальный труд человечества.

"Представьте, что у вас на этаже живет многодетная цыганская семья с умственно-отсталым ужшкммт старшеньким. Который пуляется железячками по ВАШЕЙ машине и ВАШЕЙ собачке. А его уошные братики, дети веселого ужина, разрисовывают лифт и стены ВАШЕГО подъезда. Ясный пень, мужик оверреактед. Зря он машиной на дебиленка наехал. Но по шее дать должен был. Будущий вандал надолго запомнит, что чужое имущество неприкосновенно. И да, что важнее, машина или жизнь ребенка? Смотря какого ребенка. Люди не равны. Машина — творение божье. Сколько сил, ума, таланта, человеко-десятилетий было потрачено, чтобы создать это чудо. В машине любви к человеку больше, чем во всей Библии", — написала Рынска в своем Facebook.

Журналистка поставила на одну чашу весов "перл создания, творение гениев, гениальное изобретение" — автомобиль, а на другую — "лишнего человечка". Она считает, что попавший под машину ребенок – это "дебил из многодетной цыганской семьи, начинающий вандал и будущий отравитель жизни всего подъезда, а то и дома".

Пользователи Сети осудили публицистку за такие заявления и призвали ее вспомнить собственные детсткие шалости. Однако это не убедило Рынску. 

"Многодетных, чей умственно отсталый приплод болтается по улицам и пуляется в прохожих, я терпеть не могу", — написала она.
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