Названы страны, попавшие под запрет США на провоз гаджетов

Авиарейсы в США из 13 стран, включая Саудовскую Аравию и Иорданию, попадут под запрет на провоз электронных устройств размером больше чем сотовый телефон.

Власти США ввели новые правила провоза электронных устройств на прямых международных рейсах в США. В частности, на борт самолета будет запрещено проносить гаджеты размером больше мобильного телефона, в том числе ноутбуки, планшеты и фотоаппараты. Подробности о новых правилах поездок на международных авиарейсах в Америку во вторник сообщила британская газета Independent. Выдержки из статьи приводит "РГ".

"Администрация Трампа запретила ужшкммт пассажирам авиакомпаний из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки провозить большие электронные устройства, - сообщает издание. - Предполагается, что это затронет прямые рейсы в США из 10 аэропортов в 8 странах, включая Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты".

Подробности о новых правилах провоза электронных устройств, как ожидается, будут объявлены официально позднее во вторник. Пока же телеканалу CNN удалось выяснить, что Агентство транспортной безопасности США уведомило страны и авиакомпании, которые затронет запрет, о новом регламенте.

Авиакомпания Royal Jordanian уже сообщила, что на борт будет можно проносить телефоны и медицинские электронные устройства, остальное придется сдавать в багаж. Ограничения затронули рейсы этого перевозчика в Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Монреаль, пишут "Ведомости".