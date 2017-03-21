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Диетологи в панике: горячий шоколад может быть опасен для здоровья

Опубликовано 21.03.17 13:39 Диетологи в панике: горячий шоколад может быть опасен для здоровья

Такой выводу ученые сделали после теста ряда продуктов, показавших повышенное содержание соли.

Растворимый горячий шоколад может содержать столько же соли, сколько морская вода, выяснили исследователи из Лондонского университета королевы Марии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на «Би-би-си».

Британские эксперты проанализировали 28 категорий продуктов и выяснили, что, несмотря на обещания производителей уменьшить содержание соли в продуктах, нормальное ее количество было лишь в булочках. В растворимом горячем шоколаде количество соли превышало максимально допустимые значения почти ужшкммт в 16 раз, делая его сопоставимым по солености с морской водой, в которой содержится 1 мг соли на 100 мл жидкости. Также содержание соли было повышено в консервированном рыбном супе и копченой рыбе.

В день человеку необходимо потреблять менее 5 г соли. Избыточное потребление соли приводит к множеству проблем со здоровьем, начиная от отеков из-за задержки жидкости в организме и заканчивая ожирением и болезнями сердца.
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