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Бузова и Тарасов, последние новости: Ольга поругалась с подругой, спевшей на юбилее Тарасова (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 21.03.17 13:14 Бузова и Тарасов, последние новости: Ольга поругалась с подругой, спевшей на юбилее Тарасова (ФОТО, ВИДЕО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости на сегодня, 21 марта 2017: певица Ханна выступила на празднике экс-супруга ведущей "Дома 2".

Ольга Бузова в Instagram устроила истерику своей подруге, спевшей на юбилее Дмитрия Тарасова

Ведущая "Дома 2" Ольга Бузова поругалась в соцсетях со своей подругой Ханной, выступившей на недавнем юбилее бывшего мужа телезвезды Дмитрия Тарасова. 

Накануне футболист "Локомотива" отпраздновал свое 30-летие вместе со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. На празднике выступила певица Ханна, станцевавшая с девушкой юбиляра.

Появление артистки на вечеринке вызвало бурное негодование Бузовой. Не приглашенная на праздник экс-возлюбленная футболиста ужшкммт устроила разнос своей подруге Ханне, не забыв упомянуть и разлучницу - Костенко.

 

"Какая ты оказалась продажная. Не дай Бог тебе быть на моем месте. Держать за руку за бабки ростовскую шалаву, которая увела мужа из семьи. На этом месте можешь быть и ты. Молодость не вечна. Бумеранг, Аня. Бьет вдвойне. Позор тебе. Я думала, ты другая", - написала Бузова в Instagram.

В итоге Ханна удалила видео, на котором она танцует с Анастасией Костенко, но Бузова не смогла остановиться и пообещала в комментариях ниже рассказать, как "эта ростовская б*** влезла в семью". Также ведущая "Дома 2" пожелала, чтобы новую пассию Тарасова в конце концов постигла ее участь.
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