Журналисты The Guardian уверены, что 17 банков Британии «отмыли» $740 млн из России.

Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании. Через них прошли около $740 млн из России, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на газету TheGuardian.

Речь идет в частности о банках HSBC, RoyalBankofScotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется королевская семья, включая Елизавету II. В целом же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, однако реальное значение может достигать $80 млрд.

Как отметил один из ужшкммт представителей следствия, эти деньги, судя по всему, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

Британские правоохранители считают, что участниками «Всемирной прачечной» (TheGlobalLaundromat) были примерно 500 человек. В их числе — олигархи, московские банкиры и лица, имеющие связи с ФСБ или являвшиеся сотрудниками этого ведомства.

Данные о преступной схеме попали в распоряжение проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OrganisedCrimeandCorruptionReportingProject, OCCRP) от анонимных источников. Эту информацию OCCRP предоставила изданию Guardian и СМИ-партнерам в 32 государствах.

В документах приведены подробные сведения о 70 тыс. банковских операциях, среди которых 1,92 тыс. транзакций, выполненных банками Соединенного Королевства, и 373 транзакции, которые прошли через банки США.