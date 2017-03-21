"Дом 2", новости и слухи: СМИ узнали имя новой ведущей телепроекта (ФОТО)

"Дом 2", последние новости на сегодня, 21 марта 2017: по данным СМИ, в ближайшие дни в эфир выйдет первый выпуск телешоу с новой ведущей.

"Дом 2", новости и слухи сегодня, 21 марта 2017: стало известно имя новой ведущей шоу

Любители скандального телепроекта "Дом 2" в последние дни активно обсуждают новость о том, что на шоу появилась новая ведущая. Слухи об обновлении кадрового состава телестройки уже давно ходили в Сети, но если ранее эту должность пророчили бывшим частницам "Дома 2", то теперь СМИ выяснили, что компанию Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони составит ужшкммт певица Ольга Орлова.

Как пишет Life, первый выпуск экс-солисткой "Блестящих" уже отстят и выйдет в эфир в ближайшее время. Известно, что пока Ольга Орлова не работает самостоятельно, а свой дебютный выпуск она вела в компании со своей тезкой Ольгой Бузовой.

Ксения Бородина и Ольга Орлова ФОТО: соцсети

"На роль ведущей меня пригласили продюсеры "Дома-2". Мы пока записали только один выпуск, мне сложно еще судить, но мне точно понравилось. Ребята не были удивлены моему приходу, они, наверное, подготовлены уже ко всему. Конечно, я знала, что такое "Дом-2", но теперь буду смотреть его ежедневно. Я пока не понимаю, как это все будет строиться на площадке, но хочу сказать большое спасибо Ольге Бузовой за то, что не дала мне почувствовать себя лишней. Она меня всячески поддерживала, отчего мне было очень комфортно сниматься", – рассказала сама Ольга Орлова журналистам.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Дек 20 2016 в 12:11 PST

О новой телеведущей рассказал и генеральный продюсер "Дома 2" Алексей Михайловский. По его словам, Ольга Орлова пришла на шоу не для того, чтобы заменить кого-либо из других ведущих. "

Мы не исключаем возможность того, что Ольга Орлова может стать ведущей на одной из площадок шоу "Дом-2". Ольга Бузова и Ксения Бородина остаются ведущими проекта", – сказал он.