Какой сегодня праздник: 21 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

21 марта празднуют сразу несколько праздников. Среди них в мире празднуют Международный день человека с синдромом Дауна и Всемирный день поэзии. Кроме того, из церковных праздников 21 марта почитают Преподобного Феофилакта.

Какой сегодня праздник, 21 марта: Международный день человека с синдромом Дауна и Всемирный день поэзии

21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). В календарь дата вошла в 2005 году инициативе участников VI симпозиума, посвященного этой теме.

В России День человека с синдромом Дауна впервые отметили в 2011 году, в тот же день ООН признала 21 марта Всемирным днем людей с синдромом Дауна.

Сама дата, которую отмечают сегодня, 21 марта – неслучайна. Это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия ужшкммт одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.

Сегодня по всему миру проводят благотворительные акции, в ходе которых общественность привлекает внимание к проблемам людей с синдромом Дауна.

21 марта празднуют Всемирный день поэзии.

Первый раз его отпраздновали в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Праздник решено было отмечать в 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Благодаря празднику о себе могут заявить малые издательства, чьими усилиями до читателей доходило творчество современных поэтов, литературным клубам и пр. Это День, по замыслу ЮНЕСКО, призван создавать в СМИ позитивный образ поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

Какой церковный праздник сегодня, 21.03.2017: Преподобный Феофилакт

Сегодня, 21 марта, по церковному календарю празднуется день преподобного Феофилакта. Он был исповедником, епископом в Никомидии. В сане епископа он был добрым пастырем, заботился о своей пастве, подавал пример всем, создавал храмы, больницы, странноприимные дома, где сам прислуживал больным и прокаженным.

Сообщается, что преподобный Феофилакт своими руками обмывал их раны. Когда на престол вошел Лев Армянин, который возобновил иконоборческую ересь, осужденную на VII Вселенском Соборе, Феофилакт явился в Константинополь и безбоязненно обличил царя. Его сослали и 30 лет он провел в страданиях.