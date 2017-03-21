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Курс доллара на сегодня, 21 марта 2017: эксперты посоветовали россиянам закупаться валютой

Опубликовано 21.03.17 11:42 Курс доллара на сегодня, 21 марта 2017: эксперты посоветовали россиянам закупаться валютой

Курс валют на сегодня, 21 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 21 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 21 марта 2017 составляет 57,28 руб., курс евро на сегодня равен 61,69 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 21 марта 2017 равен 60,32 руб. и 63,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Как писал ранее TopNews, после заявлений главы Минфина Антона Силуанова ужшкммт о том, что российская валюта сейчас стоит на 10-12% больше, чем должна исходя из фундаментальных значений, курс рубля на бирже пошел вниз, и по итогу минувшего дня доллар и евро подросли примерно на 0,3%.По наблюдениям экспертов, если рубль растет,  то стоит ждать словесных интервенций. 

За 4 дня доллар подешевел больше, чем на 2 рубля, на что повлияло и решение ФРС повысить ставку, и улучшение прогноза кредитного рейтинга России от S&P, и отсутствие спроса на валюту среди участников рынка. При этом ранее был расчет на то, что свою роль сыграет сезонный фактор, но этого не произошло.

По словам руководителя операций на денежном и валютном рынке "Металлинвестбанка" Сергея Романчука, реакцию властей легко объяснить

"Риторика Силуанова понятна: ему очень хотелось бы видеть курс доллара к рублю повыше, именно на эти 10-15%. Отклонение курса, скажем так, от того, который принято считать фундаментально равновесным, может быть чуть-чуть существенно, продолжаться годами. Сейчас оно обусловлено, на мой взгляд, позиционированием участников рынка излишним количеством долларов у них на счетах при всем при том, что необходимости иметь эти доллары не было", - цитирует эксперта RNS
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