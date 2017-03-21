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10 Лидер президентской гонки во Франции Макрон призвал не сближаться с Россией

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Лидер президентской гонки во Франции Макрон призвал не сближаться с Россией

Опубликовано 21.03.17 11:20 Лидер президентской гонки во Франции Макрон призвал не сближаться с Россией

Макрон одержал победу на первых дебатах кандидатов в президенты во Франции.

Во Франции прошли первые предвыборные дебаты кандидатов на пост президента. Три с половиной часа они говорили о наиболее актуальных мировых проблемах и рассказывали, что сделают для своей страны, передает РЕН-ТВ.

И каждый из пяти кандидатов так или иначе возвращался к отношениям между Москвой и Парижем. Франсуа Фийон – наоборот, призвал к восстановлению связей с Россией. В свою очередь, Эммануэль Макрон, которого считают одним из фаворитов предвыборной гонки, был ужшкммт вынужден дать разъяснения по поводу своих связей с промышленными и финансовыми элитами.

По мнению Макрона, Франция способна стать более независимой на международной арене. Он призывает тесно сотрудничать с европейскими партнёрами и не сближаться с Россией.

Он напомнил о том, что в вопросе о праве народов на самоопределение Франции следует вспомнить свои ошибки.

В итоге Эммануэль Макрон был лучшим в ходе предвыборных дебатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Elabe, проведённого по заказу BFMTV, передает RT.

Как передаёт телеканал, 29% опрошенных признали Макрона наиболее убедительным. 20% отдают предпочтение лидеру «Неподчинившейся Франции» Жан-Люку Меланшону.

По 19% участников опроса отдали голоса за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидата от «Республиканцев» Франсуа Фийона.
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