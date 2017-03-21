Архивное ФОТО голой Ренаты Литвиновой опубликовали в Сети
Опубликовано 21.03.17 10:22
Обнаженное ФОТО Ренаты Литвиновой было сделано в 1996 году.
В Сети опубликовали пикантный снимок известной актрисы Ренаты Литвиновой. Фотография была сделана во время участия звезды в перформансе художника Андрея Бартенева "Спящая красавица" в 1996 году.
Как отмечается в описании кадра в журнале "Афиша Daily", "Андрей Бартенев к этому времени уже прозвучал на той же прибалтийской Ассамблее со своим шоу "Ботанический балет", вынес мозг отечественной и зарубежной богеме и переключился на не менее изощренную и более ужшкммт разноцветную сказку.
"Рената же тогда еще не была настолько известна, как сейчас. Снималась у Киры Муратовой, была милой скромной тусовщицей", - сказано в публикации.
Автором снимка стал Тимур Гриб. Как ожидается, редкий кадр будет опубликован в книге Миши Бастера "Перестройка моды", где пойдет речь о жизни российской богемы в 1980-1990-х годах.