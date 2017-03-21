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Архивное ФОТО голой Ренаты Литвиновой опубликовали в Сети

Опубликовано 21.03.17 10:22 Архивное ФОТО голой Ренаты Литвиновой опубликовали в Сети

Обнаженное ФОТО Ренаты Литвиновой было сделано в 1996 году.

В Сети опубликовали пикантный снимок известной актрисы Ренаты Литвиновой. Фотография была сделана во время участия звезды в перформансе художника Андрея Бартенева "Спящая красавица" в 1996 году.  

Как отмечается в описании кадра в журнале "Афиша Daily", "Андрей Бартенев к этому времени уже прозвучал на той же прибалтийской Ассамблее со своим шоу "Ботанический балет", вынес мозг отечественной и зарубежной богеме и переключился на не менее изощренную и более ужшкммт разноцветную сказку.

"Рената же тогда еще не была настолько известна, как сейчас. Снималась у Киры Муратовой, была милой скромной тусовщицей", - сказано в публикации.

Автором снимка стал Тимур Гриб. Как ожидается, редкий кадр будет опубликован в книге Миши Бастера "Перестройка моды", где пойдет речь о жизни российской богемы в 1980-1990-х годах. 
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