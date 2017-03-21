В Кремле назвали слушания о «вмешательстве» России в выборы внутриамериканским делом.

В комитете по разведке палаты представителей Конгресса США в понедельник пройдут первые открытые слушания по вопросу о возможном вмешательстве Москвы в выборы, окончившиеся победой Дональда Трампа, передает "Росбалт".

Таком образом, у конгрессменов впервые появится возможность задать прямые вопросы на наболевшему вопросу директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми и главе Агентства национальной безопасности (АНБ) Майку Роджерсу.

Ранее законодатели, в первую очередь демократы, не раз выражали разочарование в связи ужшкммт с тем, что спецслужбы, по их мнению, недостаточно информировали их о ходе расследования, напоминает Радио Свобода. Коми и Роджерс вряд ли смогут обсуждать на публичных слушаниях какие-то подробности, учитывая секретный характер многих материалов, связанных с расследованием. Однако, как ожидается, они ответят на вопрос о том, есть ли свидетельства о контактах бывших сотрудников штаба Дональда Трампа или представителей его администрации с РФ.

На сегодняшних слушаниях вопрос о прослушке телефонов предвыборного штаба Трампа в небоскребе в Нью-Йорке конгрессмены зададут директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми. Председатель специального комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке республиканец Девин Нуньес ранее заявлял, что доказательств сговора или взаимодействия между людьми из предвыборного штаба Трампа и представителями российских властей в прошлом году нет. "Свидетельств такого взаимодействия нет", - подчеркнул он, выступая в эфире телеканала Fox News. Он также заявил, что так и не получил от Минюста доказательств прослушки, уточняет ТАСС.

Слушания в Конгрессе США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы — это внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит "Коммерсантъ".

«Это внутриамериканские дела, наверное. Наше отношение вот к этой, в целом к этой, истерике хорошо известно. И добавить нам нечего»,— отметил пресс-секретарь.