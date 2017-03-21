Порошенко назвал имена диверсантов, ответственных за срыв транша МВФ

Также президент Украины рассказал, кого следует отправить на переговоры с Международным валютным фондом.

По словам президента Украины Петра Порошенко, на переговоры с Международным валютным фондом нужно отправить мэра Львова Андрея Садового, нардепа от "Самопомощи" Семена Семенченко и внефракционного нардепа Владимира Парасюка. Как заявил лидер страны, причиной отсрочки предоставления кредита МВФ стали последствия блокады Донбасса.

"Сегодня мой день начался с совещания по этому вопросу, в котором принимали участие руководители государства. И один из ее участников предложил отправить в Вашингтон в качестве спецпредставителей Андрея Ивановича вместе ужшкммт с Семенченко и Парасюком. Если "Самопоміч" организовала блокаду, то пускай бы исправляла последствия этой диверсии", - цитирует Порошенко "Обозреватель".

"Конечно, предложение было шуткой, и автор был поставлен в известность, что в этой ситуации нам не до шуток", – добавил он.

Глава Украины отметил, что на днях должны состояться переговоры с премьер-министром, главой НБУ и министром финансов по вопросу переноса МВФ рассмотрения возможности выделения средств.

"МВФ на заседании своего правления должен был выделить нам очередной транш 1 млрд долл., которые нужны для дальнейшего пополнения золотовалютных резервов для удержания стабильности национальной денежной единицы, для мощного сигнала инвесторам. ... А в субботу вопрос по Украине исчез из повестки дня совета директоров. Вот это и есть то влияние политических рисков, об опасности которых я говорю. И сегодня состоятся интенсивные переговоры министра финансов, главы Нацбанка, премьер-министра, также и я буду участвовать, для того, чтобы исправить те результаты, которые были вызваны безответственным поведением украинских политиканов. Причиной отсрочки стали последствия блокады", - сказал он, подчеркнув, что все средства, поступившие на Украину в рамках сотрудничества с МВФ, хранятся в золотовалютных резервах страны.

"Золотовалютные резервы таяли, словно снег весной, и на февраль 2015 года усохли практически до 5 млрд долларов. Сегодня они составляют 15,5 млрд. Именно туда в первую очередь пошли средства, полученные от международных финансовых организаций, и 100% средств МВФ. Все слышали, как безответственные политиканы утверждают о том, что деньги МВФ проедены, украдены или использованы не по назначению. Это сплошная тотальная и безответственная ложь. Каждая копейка, которую получила Украина от МВФ, заботливо хранится в золотовалютных резервах государства и работает на стабильность денежной национальной единицы", - отметил Порошенко.