Курс доллара на сегодня, 21 марта 2017: рубль отреагировал на словесные интервеции Силуанова

Курс валют на сегодня, 21 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 21 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 67 копеек по сравнению с показателем понедельника и составил 61,69 рубля, курс доллара на 21 марта 2017 упал на 65 копеек, до 57,28 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 66,18 копейки - до 59,26 рубля.

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По словам экспертов, курс рубля против ужшкммт к основным мировым валютам теряет позиции, отыгрывая слабую динамику цен на нефть, вернувшихся к уровню 51 доллар за баррель сорта Brent.

По информации Baker Hughes, по итогам завершившейся 17 марта рабочей недели число действующих буровых установок в США выросло на 21 штуку, или на 2,73%, до 789 единиц.

Кроме того, негатив принесли словесные интервенции главы Минфина Антона Силуанова, заявившего о переоцененности рубля на 10-12%.

В итоге доллар и евро днем росли к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 2,95 тысячи рублей за баррель.

Эксперты отмечают, что укрепление рубля набрало темпы, опережающие нефтяные котировки. Так, стоимость нефти в рублях (2960 рублей за баррель) опустилась ниже значений не только конца 2016 года (3500 рублей), однако и 29 ноября 2016 года (3020 рублей) — непосредственно накануне оглашения итогов заседания ОПЕК, которое дало толчок нефтяному ралли.

Как рассуждают аналитики Росбанка, в скором времени динамика рубля будет запаздывать относительно нефти при ее росте. Учитывая устойчивую тенденцию к замедлению инфляции, укрепления рубля и комментариев Банка России существует высокая вероятность снижения ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов. По мнению представителя "Сбербанк КИБ" Тома Левинсона, в 2017 году ставка ЦБ снизится на 150 пунктов,

Он отмечает, что пара рубль-доллар сейчас держится в диапазоне 57-57,5 из-за того, что спад оптимизма, вызванного рейтинговым решением S&P в отношении РФ, будет нивелироваться активным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров.