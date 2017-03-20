В Нью-Йорке задержана находившаяся в розыске за убийство россиянка

Насырову удалось найти благодаря частному детективу, который разыскал женщину.

В Нью-Йорке задержана 41-летняя россиянка Виктория Насырова, объявленная в розыск по подозрению в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко и хищении денег у погибшей, передают РИА Новости со ссылкой на New York Post. Преступление произошло в октябре 2014 года в Краснодаре.

Женщина находилась в розыскной базе Интерпола с 2015 года после того, как ей удалось выехать из России. Вначале она отправилась в Мексику, откуда по поддельным документам перебралась в США. С ноября 2014 года жила в Бруклине (один из районов Нью-Йорка — ред.).

Как отмечается, Насырову удалось найти благодаря ужшкммт частному детективу, который разыскал женщину в Нью-Йорке. Он использовал информацию о Насыровой, появившуюся в социальной сети Facebook.

Кроме того, детективу удалось установить, что во время одной из вечеринок подозреваемая, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, призналась собутыльникам в совершении убийства в России. Эта информация была передана в правоохранительные органы, после чего полиция провела задержание.