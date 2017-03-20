По мнению специалистов, киллер мог сначала аккуратным ловким движением перерезать артерию.

Убийство Владимира Евдокимова: названа причина смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО

Названа причина смерти исполнительного директора госкорпорации Роскосмос по контролю за качеством и надежностью Владимира Евдокимова, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его словам, он скончался от глубокой раны в шею, приведшей к обильной потере крови. По предварительным данным экспертизы, смерть наступила в результате колото-резаной зияющей раны в области шеи. А две раны в области грудной ужшкммт клетки оказались неглубокими. Они не стали причиной смерти.

В свою очередь источник "Интерфакса" назвал несостоятельной версию суицида бывшего топ-менеджера Роскосмоса.

«Воссозданная траектория удара позволяет сделать однозначный вывод, что Евдокимов не мог нанести ранения сам себе», — сказал собеседник агентства.

По мнению специалистов, киллер мог сначала аккуратным ловким движением перерезать артерию (и устранить Евдокимова), а потом специально, чтобы запутать следствие, слегка ударить ножом в грудь и оцарапать шею, пишет "МК". Подобная инсценировка говорит о высоком профессионализме убийцы и о том, что ему, скорее всего, кто-то помогал. По этой версии у следствия есть «запасной вариант» — работать в том направлении, что убить мог и сокамерник, непрофессионал.

Также стало известно, что убит Евдокимов был керамическим ножом, так как этот нож легко можно пронести в СИЗО (он не зазвенит на рамке металлодетектора).

Между тем в действительности первым нашел мертвого Евдокимова 35-летний парень, обвиняемый в контрабанде наркотиков. В ходе допроса он сообщил, что проснулся от того, что захотел в туалет. Подошел к туалетной кабинке, дернул дверь, а она не поддалась. А увидев струйку крови из-под двери и пустую кровать Евдокимова, забил тревогу.

При этом все 11 сокамерников убитого заявляют, что спали, в то время как обычно в СИЗО заключенные ведут ночную жизнь, а отсыпаются днем. Также стоит отметить, что Евдокимова почему-то накануне гибели перевели из камеры, где есть видеонаблюдение, в камеру, где его нет. Администрация учреждения объясняет это тем, что в принципе не все помещения на сегодняшний день удалось оборудовать «глазками». Но обычно высокопоставленных и известных арестантов обязательно «селят» в камеры с видеоконтролем.

В настоящий момент следственный комитет по факту гибели бывшего топ-менеджера Роскосмоса возбудил дело об убийстве. Вместе с тем, официально версию суицида не исключали. 18 марта тело Владимира Евдокимова было найдено в камере СИЗО №5 с несколькими ножевыми ранениями в грудь и шею.