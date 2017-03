В Нью-Йорке в собственном доме в Покантико Хиллс в возрасте 101 года скончался известный американский миллиардер Дэвид Рокфеллер. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя семьи Рокфеллеров Фрейзера Сейтела.

David Rockefeller, Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101 https://t.co/ylqpdwIaig #business #economy pic.twitter.com/HHGZL2Tfuv