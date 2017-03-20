Молдавия перестала считать вино алкоголем

В Молдавии исключили вино из списка алкогольных напитков. Его внесли в перечень "продуктов питания".

Парламент Молдавии принял поправки в ряд действующих в республике законов, изменяющих правовой режим вина. В соответствии с документом вино исключается из числа алкогольных напитков и получает статус пищевого продукта, пишет РБК.

«Вино — пищевой продукт, полученный исключительно полным или частичным спиртовым брожением свежих или замороженных гроздей, прессованных или непрессованных, либо свежего виноградного сусла», — говорится в поправке, внесенной в закон «О винограде и вине».

К числу алкогольных ужшкммт напитков, согласно новой норме, относятся только напитки с содержанием этилового спирта не менее 15% от общего объема, изготовленные либо из дистиллята сельскохозяйственного происхождения либо этилового спирта с добавлением или без добавления соков, настоек, морсов и т.д.

В отличие от большинства других алкогольных напитков, продуктовые магазины смогут продавать вино после 22:00. Кроме того, вина не подпадут под действие статьи об ограничении рекламы алкогольных напитков на телевидении и в печати.

По данным Национального бюро статистики, в 2015 году в Молдавии было произведено примерно 134 млн л вина.

Вместе с тем, ряд законодателей не поддержали эту инициативу, считая, что либерализация только увеличит потребление спиртного в стране. Они также обратили внимание на тот факт, что Молдавия уже несколько лет возглавляет рейтинг самых пьющих стран, который составляет Всемирная организация здравоохранения. Согласно исследованию, ежегодно на каждого совершеннолетнего жителя страны приходится до 17,4 литра чистого спирта. Вторая строка в этой таблице отведена Белоруссии с результатом в 17,1 литра, уточняет ТАСС.

Сегодня в Молдавии действует запрет на рекламу алкоголя на телевидении и радио. Однако местные виноделы потребовали от властей сделать для них исключение в ситуации, когда многие из них оказались на грани банкротства, потеряв возможность экспортировать в Россию. Это произошло после того, как в сентябре 2013 года Роспотребнадзор нашел в нескольких партиях молдавского вина алкоголя опасное вещество дибутилфталат. С тех пор молдавские производители были вынуждены искать новые рынки сбыта.