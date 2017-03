В Южном Судане разбился пассажирский самолет на борту которого находились 44 человека. Предположительно, все они погибли. Об этом сообщает специализированный портал Airlive.

В свою очередь, Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших. Согласно информации другого источника, в результате катастрофы выжили девять человек. Сейчас они госпитализированы.

#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG