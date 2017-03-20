СМИ обнаружили прообраз капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» в исполнении Джонни Деппа.

Издание Daily Sabah нашло сходство между образом капитана Воробья из легендарных "Пиратов Карибского моря" и пиратом Джеком Уордом. Последний родился в Англии, примерно в 1553 году в Фавершаме, графство Кент. Уорд стал моряком и оставил свой дом ради работы капера. Однако после англо-испанской войны Джек, как и многие другие, остался без работы. Выдержки из статьи приводит Metro.

Уже по возвращении в родной город Уорду поступило предложение о работе по королевской лицензии. Но ужшкммт он отказался и вскоре стал одним из самых известных пиратов. Джек нападал на торговые суда в Средиземном море. Он договорился с турецким моряком об использовании военно-морской базы в Тунисе для своих целей.

Попытка вернуться домой успехом не увенчалась, Уорд отправился обратно в Тунис. Там ему было предложено убежище, и уже в следующем году капитан Джек и его команда приняли ислам. Пират получил имя Юсуф Рейс. Он жил в Тунисе до самой смерти, проведя жизнь в богатстве и роскоши. По слухам, пират помогал мусульманам и евреям, скрывающимся от угроз своей жизни. Капитан Уорд ненавидел христиан из-за постоянных боев между протестантами и католиками. В 1612 году драматург Роберт Даборн написал пьесу "Христианин, ставший турком", посвященную пирату Джеку.

Во время пребывания в Тунисе капитан был одержим маленькими птицами, почему и получил прозвище "Асфур", что с арабского означало "Воробей". Так Уорд стал прототипом для известного всем сегодня героя Джека Воробья.

Свою встречу с Асфуром описывал Уильям Литгоу. Он писал, что Воробей злоупотреблял алкоголем, однако после принятия ислама перестал пить. Пират носил тюрбан, как это делали турки в те времена.