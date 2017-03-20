YouTube шокирован ВИДЕО с руферами из РФ на крыше 285-метрового небоскреба в Дубае

Российская пара покорила 285-метровый небоскрёб и выложила экстремальное ВИДЕО на Ютуб.

Российские экстремалы взобрались на башню Millennium Tower в Дубае несмотря на предупреждения местных властей о запрете незаконных трюков на небоскрёбах. Ютуб ВИДЕО с восхождением на 285-метровое здание в районе Downtown Dubai было опубликовано в Сети.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники, Дмитрий Черныш вместе со своей спутницей совершали передвижения на высоте "без какого-либо снаряжения безопасности".

О том, понесли ли россияне какое-либо наказание ужшкммт за свои действия, не уточняется.

YouTube ВИДЕО: российские руферы незаконно взобрались на 285-метровый небоскреб в Дубае

Как ранее сообщал Topnews, совсем недавно в сеть было загружено аналогичное видео, на котором российская модель Виктория Одинцова свисала с башни Cayan Tower – опасные трюки вызвали бурю негодования в социальных сетях, а Дубайская полиция даже взяла с девушки расписку с обещанием не рисковать своей жизнью в будущем – во всяком случае, на территории ОАЭ.