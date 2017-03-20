Глава Amazon испытал огромного человекоподобного робота (ВИДЕО)

Директор корпорации Amazon Джефф Безос лично испытал систему управления гигантским человекоподобным роботом Method-2 на конференции MARS.

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, конкурирующей со SpaceX Илона Маска в производстве многоразовых ракет, Джефф Безос стал испытателем четырехметрового робота Method-2. Испытать машину он смог в рамках конференции в сфере робототехники, машинного обучения и освоения космоса MARS, пишет Лента.ру со ссылкой на The Verge.

Безос мог лишь управлять руками машины с помощью двух джойстиков. Находясь в кабине пилота, Безос воскликнул: «Почему я чувствую себя прямо как Сигурни Уивер?», что является отсылкой к фильму «Чужие». В финале ужшкммт картины главная героиня, роль которой играла Уивер, сражалась с маткой чужих в экзоскелете.

Редактор издания The Verge Джеймс Винсент обратил внимание на то, что внутри робота предприниматель выглядел очень счастливым и даже шутил. Также журналист в шутку отметил, что грань между научно-фантастическими фильмами и реальностью всё больше стирается, и вспомнил фотографию Марка Цукерберга с Mobile World Congress 2016, которая выглядела как кадр из будущего.

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Сразу после публикации Безоса американский предприниматель Анил Дэш (Anil Dash) сравнил его с главным злодеем фильма «Железный человек» Обадайей Стейном, который был одержим идеей огромных роботов, пишет TJournal.

Научная конференция MARS является закрытым мероприятием в сфере робототехники, исследований космоса, машинного обучения и автоматизации дома. Попасть туда можно только по приглашениям.

Робот Method-2, испытанный Безосом, находится в процессе разработки и тестирования: он может совершать движения руками и ногами, но только находясь на тросах. Устройство предназначено для работы в труднодоступных человеку районах. Закончить работу над ним планируют до конца 2017 года.

В декабре 2016 года видеороликами с тестирования Method-2 поделился концепт-художник Виталий Булгаров (Vitaly Bulgarov), который разработал внешний вид и дизайн Method-2. Ранее он создавал концепт-арты для голливудских фильмов «Призрак в доспехах» и «Трансформеры: Эпоха Истребления».