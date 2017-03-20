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Глава Amazon испытал огромного человекоподобного робота (ВИДЕО)

Опубликовано 20.03.17 16:22 Глава Amazon испытал огромного человекоподобного робота (ВИДЕО)

Директор корпорации Amazon Джефф Безос лично испытал систему управления гигантским человекоподобным роботом Method-2 на конференции MARS.

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, конкурирующей со SpaceX Илона Маска в производстве многоразовых ракет, Джефф Безос стал испытателем четырехметрового робота Method-2. Испытать машину он смог в рамках конференции в сфере робототехники, машинного обучения и освоения космоса MARS, пишет Лента.ру со ссылкой на The Verge.

Безос мог лишь управлять руками машины с помощью двух джойстиков. Находясь в кабине пилота, Безос воскликнул: «Почему я чувствую себя прямо как Сигурни Уивер?», что является отсылкой к фильму «Чужие». В финале ужшкммт картины главная героиня, роль которой играла Уивер, сражалась с маткой чужих в экзоскелете.

Редактор издания The Verge Джеймс Винсент обратил внимание на то, что внутри робота предприниматель выглядел очень счастливым и даже шутил. Также журналист в шутку отметил, что грань между научно-фантастическими фильмами и реальностью всё больше стирается, и вспомнил фотографию Марка Цукерберга с Mobile World Congress 2016, которая выглядела как кадр из будущего.

Сразу после публикации Безоса американский предприниматель Анил Дэш (Anil Dash) сравнил его с главным злодеем фильма «Железный человек» Обадайей Стейном, который был одержим идеей огромных роботов, пишет TJournal.

Научная конференция MARS является закрытым мероприятием в сфере робототехники, исследований космоса, машинного обучения и автоматизации дома. Попасть туда можно только по приглашениям.

 

Thank you all very much for kind comments and positive response! To answer one of the most common questions what is this for I'll just say for now that from a mechanical/software/hardware/electric engineering stand point it was quite an ambitious project that required developing and enhancing a lot of technologies along the way. That growth opens up many real world applications where everything we have been learning so far on this robot can be applied to solve real world problems. (I'm not just talking bipedal robots) One of such projects is already in development, but I'm not allowed to say more at this moment. For those who thought it was fake here is a phone video where I walked too close to it and had to be pulled back lol More info at http://hankookmirae.tech #hankookmiraetechnology #koreafuturetechnology #robot #mech #walktest

Публикация от Vitaly Bulgarov (@vitalybulgarov)

Робот Method-2, испытанный Безосом, находится в процессе разработки и тестирования: он может совершать движения руками и ногами, но только находясь на тросах. Устройство предназначено для работы в труднодоступных человеку районах. Закончить работу над ним планируют до конца 2017 года.

В декабре 2016 года видеороликами с тестирования Method-2 поделился концепт-художник Виталий Булгаров (Vitaly Bulgarov), который разработал внешний вид и дизайн Method-2. Ранее он создавал концепт-арты для голливудских фильмов «Призрак в доспехах» и «Трансформеры: Эпоха Истребления».
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