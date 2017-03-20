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СМИ: в Москве разбилась экс-супруга бывшего губернатора Чукотки (ФОТО)

Опубликовано 20.03.17 16:10 СМИ: в Москве разбилась экс-супруга бывшего губернатора Чукотки (ФОТО)

Ирина Назарова протаранила столб в центре столицы.

Бывшая жена экс-губернатора Чукотки Александра Назарова Ирина Назарова врезалась в столб рядом со своим домом на улице Серафимовича в центре Москвы. По данным "Рен-ТВ", сейчас пострадавшая находится в коме.

Очевидцы рассказали, что находившаяся за рулем "Мерседеса" Назарова не убедилась в безопасности маневра во время перестроения, и протаранила городской автобус, следовавший по выделенной полосе. После этого она врезался в "Мазду" и влетела в мачту  освещения.

Фото: "Рен-ТВ"

В результате ДТП Назарову доставили в больницу ужшкммт с переломом основания черепа. По информации "МК", автомобиль Mercedes GLE350, которым она управляла, теперь не подлежит восстановлению. Владельцем иномарки является житель Сочи, а зарегистрирована она и вовсе в Санкт-Петербурге.

В ГИБДД уточняют, что до этого Ирина Назарова четыре раза попадала в аварии, а с 2015 года ее трижды штрафовали за различные нарушения ПДД.

Добавим, что бывший супруг пострадавшей руководил Чукотским автономным округом с 1991 по 2000 год, после чего на эту должность пришел Роман Абрамович.
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