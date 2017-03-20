Курс доллара на сегодня, 20 марта 2017: Силуанов считает рубль переукрепленным более, чем на 10%

Курс валют на сегодня, 20 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 20 марта 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня равен 62,37 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 20 марта 2017 равен 60,32 руб. и 63,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара 2017 в России: Силуанов назвал рубль переукрепленным более, чем на 10%

По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, на ужшкммт сегодняшний день рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10-12%, что дает ведомству возможность до конца текущего года купить валюту на сумму не менее миллиарда долларов сверх тех операций, которые он делает для пополнения Резервного фонда.

"Считаю, что он (рубль – ред.) переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%", — цитирует Силуанова РИА Новости.

По его словам, в марте Минфин купил у Центробанка 500 миллионов долларов для исполнения текущих обязательств по внешнему долгу. Он отметил, что текущие условия очень выгодны для таких операций.

"Мы уже купили 500 (миллионов долларов — прим. ред.) и сейчас видим, что курс рубля опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10-12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства", — подчеркнул он.

"У нас есть еще потребность для выполнения наших обязательств по долгу, по внешним валютным обязательствам. Есть еще возможность купить не меньше миллиарда долларов (до конца года — прим ред.)", — сказал министр, добавив, что "не факт, что мы ею воспользуемся".

Как отметил Силуанов, речь идет о покупках валюты сверх тех средств, которые Минфин направляет на пополнение Резервного фонда.