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Ученые обнародовали ТОП-9 лучших природных антибиотиков

Опубликовано 20.03.17 14:31 Ученые обнародовали ТОП-9 лучших природных антибиотиков

Международная группа ученых выяснила, что некоторые растительные продукты могут заменить антибиотики.

Ученые в области медицины смогли определить и назвать лучшие, по их мнению, природные антибиотики. Они после долгих исследований обнаружили достойные заменители искусственным препаратам, которые, к слову, не безопасны, так как уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии в организме, пишут "Актуальные новости".

В очередной раз исследователи доказали, что экстракт косточки грейпфрута способен противостоять любым бактериям, как вирусным, так и прочим. В зону ужшкммт риска попадают также и грибковые заболевания.

Еще один природный антибиотик – раствор коллоидного серебра. Он, по данным ученых, безопасен, и не содержит никаких токсинов, благодаря чему способен уничтожить 650 видов вирусов и бактерий.

Эхинацея также обладает весьма полезными элементами, и лабораторные опыты показали, что она может бороться с простудой, воспалениями и гриппом. Множество лекарств не зря включают в себя экстракт эхинацеи.

Еще ученые призывают не забывать о чесноке, особенно в зимнее время. Он способен укрепить иммунитет и оказать антибиотическое действие.

Один из самых главных спасителей – витамин С. Уже давно на всей планете его используют люди, желающие укрепить здоровье и быть неподвластными простуде. Ученый Фред Кленнер обнаружил, что именно этот витамин влияет не только на вирусы, но и токсины змеиного яда, о чем ранее никто даже не догадывался.
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