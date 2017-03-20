Россия вошла в ТОП-50 самых счастливых стран мира

Сегодня отмечается Международный день счастья, по такому поводу эксперты назвали самую счастливую страну в мире.

Согласно докладу World Happiness Report, Россия в 2017 году заняла 49-е место в списке стран по уровню счастья, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом на семь позиций. Рейтинг был составлен Сетью для поиска решений устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network), являющейся подразделением Организации Объединенных Наций (ООН), пишет "Коммерсантъ".

Самой счастливой страной аналитики признали Норвегию, на втором месте расположилась Дания, а замыкает тройку лидеров Исландия. В топ-10 также вошли: Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. В самый конец рейтинга ужшкммт попали Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская Республика.

Соседствующая с Россией Белоруссия опустилась с 61-го на 67-е место. Показатели Украины в текущем году, по мнению аналитиков, также ухудшились, из-за чего страна опустилась со 123-го на 132-е место. Грузия, в свою очередь, поднялась на один пункт — с 126-й до 125-й строки.

При этом, по оценкам подразделения ООН, выше России в рейтинге оказались: Узбекистан (47-е место), Никарагуа (43-е место), Кувейт (39-е место) и Уругвай (28-е место).

Для составления рейтинга ими были проанализированы уровни жизни в 155 странах, каждой из которой был присвоен «индекс счастья». Цифра составлялась на основе показателей уровня ВВП на душу населения, уровня соцподдержки граждан государством, продолжительности жизни людей.