Стивен Хокинг собрался лететь в космос

По словам учетного, полет в космос сделает его счастливым.

Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг планирует полететь в космос в рамках программы компании Virgin Galactic. Об этом ученый сам рассказал в интервью Good Morning Britain.

Virgin Galactic планирует запустить программу туристических суборбитальных космических полетов для всех желающих, и в будущем компания также намерена предложить клиентам орбитальные полеты.

"Полет в космос сделает меня счастливым. Я думал, что никто не захочет брать меня, но Ричард Брэнсон (глава Virgin Galactic — прим. ред.) предложил мне ужшкммт место в Virgin Galactic, и я моментально согласился", — цитирует физика РИА Новости.

В 1963 году 22-летнему Хокингу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Тогда медики считали, что жить ему осталось два-три года, но их прогнозы не оправдались. Ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Несмотря на свое физическое состояние, Хокинг ведет активную жизнь, занимается наукой, преподает, выступает с докладами. С миром он общается с помощью компьютерного синтезатора речи.