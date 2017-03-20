 
TOP 10

1 В Белом доме объяснили, почему Трамп не стал пожимать руку Меркель

2 В Барнауле Навального облили зеленкой (ФОТО)

3 Видеоблогер заявил, что Павел Дуров разбил его телефон (ФОТО, ВИДЕО)

4 Любимый журналист Путина раскрыл неизвестные факты из жизни президента РФ (ВИДЕО)

5 Мужчина проник в кабинет Трампа ради селфи (ФОТО)

6 Познер прокомментировал скандал с выступлением одноногого танцора на "Минуте славы"

7 В Мозамбике крокодил убил и съел 19-летнего футболиста

8 Хакеры на глазах сотен людей взломали Windows, MacOS, Mozilla и Safari

9 СМИ: перед убийством директора «Роскосмоса» перевели в камеру без видеонаблюдения

10 Стивен Хокинг собрался лететь в космос

Новости наших партнеров

Стивен Хокинг собрался лететь в космос

Опубликовано 20.03.17 14:04 Стивен Хокинг собрался лететь в космос

По словам учетного, полет в космос сделает его счастливым.

Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг планирует полететь в космос в рамках программы компании Virgin Galactic. Об этом ученый сам рассказал в интервью Good Morning Britain.

Virgin Galactic планирует запустить программу туристических суборбитальных космических полетов для всех желающих, и в будущем компания также намерена предложить клиентам орбитальные полеты.

"Полет в космос сделает меня счастливым. Я думал, что никто не захочет брать меня, но Ричард Брэнсон (глава Virgin Galactic — прим. ред.) предложил мне ужшкммт место в Virgin Galactic, и я моментально согласился", — цитирует физика РИА Новости.

В 1963 году 22-летнему Хокингу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Тогда медики считали, что жить ему осталось два-три года, но их прогнозы не оправдались. Ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Несмотря на свое физическое состояние, Хокинг ведет активную жизнь, занимается наукой, преподает, выступает с докладами. С миром он общается с помощью компьютерного синтезатора речи.
Другие материалы по этой теме

Стивен Хокинг призвал создать мировое правительство для защиты от ядерной войны

Стивен Хокинг объявил о наступлении на Земле самой опасной эры

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга