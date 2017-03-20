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В Крым по тревоге переброшены тысячи моряков, летчиков и десантников

Опубликовано 20.03.17 13:37 В Крым по тревоге переброшены тысячи моряков, летчиков и десантников

В Крыму на полигоне Опук начались крупномасштабные военные учения, в которых принимают участие силы ВДВ, ВКС и Черноморского флота.

Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск (ВДВ) России на полигоне Опук в Крыму началось крупномасштабное командно-штабное учение ВДВ.

Как сообщает Минобороны РФ, в нем принимают участие органы управления и подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад, часть сил и средств Черноморского флота и 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. Общее руководство учениями осуществляет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

Впервые в истории Вооруженных Сил России ужшкммт в рамках учения сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой.

На завершающем этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы.

Всего в учении на полигоне Опук участвуют более 2,5 тыс. десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

Сердюков отметил, что в ходе учений десантники отработают ведение противодесантной обороны вместе с силами Черноморского флота, проведут операцию по уничтожению противника при поддержке ВКС в глубине Крыма и будут оборонять «важные рубежи» и районы полуострова, пишет РБК.

Глава ВДВ отметил, что привлечение к учениям кораблей флота и военной авиации позволит отработать взаимодействие между военными частями во время выполнения задач по десантированию, взятию под контроль важных объектов и действий во время ведения огня при наступлении и обороне.
 
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