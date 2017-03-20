Скончался создатель внедорожника "Нива" Петр Прусов

На момент смерти конструктору было 75 лет.

19 марта 2017 года в возрасте 75 лет скончался создатель легендарного советского внедорожника "Нива" Петр Прусов скончался 19 марта. Печальная новость опубликована на сайте Волжского автозавода.

"Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 "Нива", которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом", — отметил президент "АвтоВАЗа" Николь Мор, выразив соболезнования семье и родным покойного, с особым сожалением напомнив, что Прусов совсем немного не дожил ужшкммт до 5 апреля, когда будет отмечаться 40-летний юбилей его машины.

Петр Прусов пришел на Волжский автозавод в 1970 году, окончив перед этим Запорожский машиностроительный институт. Свою карьеру он начал в качестве инженера-конструктора, а два года спустя был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 "Нива".

Он был главным конструктором предприятия с 1998 по 2003 год. после чего вышел на пенсию, но продолжил работать на заводе. В феврале 2017 года он стал советником вице-президента по персоналу и социальной политике компании, пишет Lenta.ru.