Ученые раскрыли секрет диеты самых здоровых людей на Земле

Выяснилось, что самым здоровым сердцем обладают представители боливийского племени Tsimane.

Боливийское племя Tsimane имеет самое здоровое сердце в мире, заявили американские ученые. Они проанализировали образ жизни и рацион питания племени, сообщает Мир24 со ссылкой на портал Gizmodo.

В исследовании, проходившем с июля 2014 года по сентябрь 2015 года, приняли участие 705 представителей боливийского племени Tsimane. Ученые протестировали коронарную артерию (индекс САС – показатель заболевания сердечнососудистой системы) жителей племени.

Оказалось, что 85% представителей индекс составил от 1 до 100. При этом у тех, кто достиг возраста 75 лет, он находился на нулевом уровне, что ужшкммт означало низкий риск развития сердечных заболеваний.

Ученые считают, что крепкое сердце у представителей племени связано со здоровым образом жизни и питанием. Как выяснилось, Tsimane не курят и не пьют, ежедневно они проходят несколько километров. Их рацион питания состоит из риса, кукурузы, рыбы, постного мяса и фруктов. Исследователи, наблюдая за племенем, отметили, что они практически не употребляют в пищу слишком жирную пищу.