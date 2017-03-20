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Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: СМИ узнали, когда откроют Египет для россиян

Опубликовано 20.03.17 11:56 Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: СМИ узнали, когда откроют Египет для россиян

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня: специалисты рассказали, когда наши туристы смогут отдохнуть в Египте.

Египет сегодня, новости последнего часа для туристов 2017: СМИ узнали, когда откроют Египет для российских туристов

Российские туристы с нетерпением ждут возобновления полетов в Египет и возможности снова отдыхать в этой теплой арабской стране. 

Ранее в прессу поступала информация о том, что Египет снова откроют для россиян лишь осенью 2017 года. По мнению экспертов, россиянам следует рассчитывать, что вернуться на любимые курорты ужшкммт они смогут не раньше сентября-октября этого года.

В частности, так считает бывший глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят. При этом у России были повышены требования обеспечения мер безопасности в египетских отелях.

На сегодняшний день между Москвой и Каиром продолжаются переговоры, которые затрагивают не только усиление досмотра в аэропортах, но и безопасность в отелях.

"Прогресс в этом направлении отсутствует", — сказал эксперт.

До этого в СМИ поступала информация, что план работы по обеспечению безопасности в аэропортах Египта был выполнен более чем на 90%, однако теперь вопрос официального открытия Египта для россиян снова повис в воздухе.

Как писал TopNews, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после того, как на борту воздушного судна российской авиакомпании "Когалымавиа" прогремел взрыв. Тогда жертвами теракта стали 224 человека, летевшие в Санкт-Петербург.
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