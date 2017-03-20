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Хакеры на глазах сотен людей взломали Windows, MacOS, Mozilla и Safari

Опубликовано 20.03.17 11:38 Хакеры на глазах сотен людей взломали Windows, MacOS, Mozilla и Safari

Хакеры легально взломали популярные ОС и браузеры в соревновании с призовым фондом в $1 млн.

Участники первого этапа турнира хакеров Pwn2Own 2017 получили в общей сложности 230 тысяч долларов за взлом операционных систем Windows и MacOS, а также широко используемых программ. Соревнование проходит на ежегодной конференции по кибербезопасности CanSecWest в канадском Ванкувере, пишет "РГ".

Турнир проходил в присутствии сотен зрителей. Хакеры "расправились" с операционными системами Apple MacOS, Windows и Ubuntu, мультимедийной платформой Adobe Flash Player, браузерами Firefox, Safari и Microsoft Edge. Каждая из команд использовала разное количество найденных уязвимостей и получила за взлом от 10 до 80 тысяч ужшкммт долларов.

Найденные хакерами уязвимости будут переданы разработчикам для того, чтобы они нашли способ закрыть "брешь".

MacOS взломала команда Qihoo360 в первый же день испытаний. Хакеры нашли брешь в ядре и получили доступ к конфиденциальной информации. Специалистам вручили десять тысяч долларов из призового фонда, уточняет телеканал "360".

Отыскав другое уязвимое место в операционной системе, Apple MacOS взломала и команда Chaitin Security Research Lab. Ее члены получили такое же вознаграждение.

Операционная система Windows не выдержала атаки хакеров из команд 360 Security и Team Sniper. Каждая из них заработала по 15 тысяч долларов.

Взлом браузера Microsoft Edge, который осуществили исследователи Team Sniper и Sword Team, был оценен в 55 тысяч долларов. Команда Chaitin Security получила идентичную сумму за взлом Mozilla Firefox, а 360 Security — 35 тысяч долларов за Safari.

Турнир для хакеров проводится в Ванкувере с 2007 года. Призовой фонд разыгрывают в пяти категориях: веб-браузеры и плагины, повышение привилегий, корпоративные и серверные приложения, а также виртуальные машины.
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