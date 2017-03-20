Бузова и Тарасов, последние новости: Ольга украла чужое ФОТО, чтобы рассказать о походе на футбольный матч Тарасова (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости: ведущая "Дома 2" написала в своем Instagram о том, что якобы сходила на матч "Локомотива".

Ольга Бузова, "Инстаграм": ведущая "Дома 2" украла чужое ФОТО, чтобы написал о походе на матч Тарасова

Популярная отечественная телеведущая Ольга Бузова сообщила накануне своим подписчикам в Instagram о том, что якобы побывала на футбольном матче своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Однако, по мнению пользователей Сети, скорее всего, телезвезда соврала и опубликовала в соцсети чужой снимок с целью привлечь внимание экс-супруга.

В минувшее воскресенье в Москве "Локомотив" играл на своем поле со "Спартаком" (1:1). После поединка Ольга Бузова ужшкммт опубликовала в своем Instagram снимок, якобы сделанный на стадионе во время игры. При этом она поддержала команду, в которой играет Тарасов.

"Прошлое - это фундамент нашего настоящего и будущего, залог наших побед. Никто и ничто не помешает поддержать любимую команду, болеть за нее, наслаждаться Ее победами и рвением быть лучшими! Локо, вперед! Парни я в вас верю!" - такой комментарий к снимку оставила Бузова, сопроводив его геотегом "Локомотив (стадион, Москва)".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 18 2017 в 6:41 PDT

Однако выяснилось, что знаменитость использовала в своей публикации снимок журналиста Леонида Гольдмана.

"Как говорится, найдите 2 отличия... @buzova86 , можно было и репост от меня сделать, ай-ай-ай", - написал сам, опубликовав скриншоты двух постов в соцсети..

Пользователи мгновенно разразились потоком критики в адрес Бузовой.

"Чужую фотку-то зачем постить???????", "Да просто показуха! Фото то не ее, просто хочет привлечь внимание Тарасова", "Оля, зачем чужие фото лямзишь? не было тебя на футболе", "Бузова, тебя рассекретили, украла фотку у товарища @saeross27 Ай-яй-яй", "У нее кукушку окончательно свернуло!!! Кто нибудь, дайте ей уже", - написали фолловеры звезды.

Публикация от Leonid Goldman (@saeross27) Мар 19 2017 в 3:08 PDT

Сама телеведущая никак не отреагировала на заявления Леонида Гольдмана и критику пользователей Интернета.