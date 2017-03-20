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Банкоматы в России поразил новый неуязвимый вирус

Опубликовано 20.03.17 09:43 Банкоматы в России поразил новый неуязвимый вирус

Российские банкоматы научились грабить по-новому: терминал сам выдает деньги злоумышленникам.

В России появился новый вирус, атакующий банкоматы. Особенность в том, что проникает он в банкомат без какого-либо физического контакта, а выявить и устранить проблему сложно. Цель вируса — не средства клиентов, а деньги в банкомате, который настраивается на выдачу всех самых крупных купюр любому, набравшему определенный код, пишет "Коммерсантъ".

Замначальника ГУБЗИ ЦБ Артем Сычев сообщил о новом бесконтактном способе хищения денежных средств из банкоматов. Он ужшкммт не раскрыл деталей, но сообщил, что информация о проблеме и возможности противодействия ей доведена до участников рынка (в рассылках FinCert). По словам получателей рассылки, новый способ атак на банкоматы FinCert описал 15 марта. В ней сообщалось о так называемом бестелесном или бесфайловом вирусе, который "живет" в оперативной памяти банкомата. В рассылке отмечается, что в России в банкоматах он замечен впервые. Так как вирус не имеет файлового тела, его не видят антивирусы и он может жить в зараженном банкомате сколь угодно долго.

Пока простой механизм борьбы не найден, банкам остается лишь повышать общий уровень безопасности своих сетей. Однако большинству игроков проще и дешевле застраховать банкоматы, что только подстегнет к распространению мошенничества.

Если в России данную схему мошенники применили впервые, то в мире подобные случаи уже были. Злоумышленники взламывают внешний контур сети банка, далее проникают в компьютер специалиста, отвечающего за банкоматную сеть, а оттуда вирус попадает в отдельный замкнутый контур банкоматной сети.
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