В Барнауле Навального облили зеленкой перед открытием его предвыборного штаба (ФОТО)

Как заявил глава предвыборного штаба Навального, что нападавший сел в автомобиль и уехал во двор администрации Алтайского края.

В Барнауле неизвестные закидали оппозиционера Алексея Навального шариками с зеленкой. Это произошло перед открытием предвыборного штаба оппозиционера в столице Алтайского края.

Как заявил руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, нападавший сел в автомобиль Nissan Qashqai и уехал во двор администрации Алтайского края.

Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые! pic.twitter.com/3puuPNCuwf — Alexey Navalny (@navalny) 20 марта 2017 г.

Все случилось на входе в помещение, где была организована пресс-конференция в преддверии ужшкммт открытия штаба. В свою очередь, свидетели произошедшего заявили, в тот момент, когда Навальный подходил к штабу, из-за угла выскочил человек в черных очках, черной кепке и с красным значком и облил его зеленкой из спринцовки.

"Спринцовку он бросил, мы ее забрали, предоставили в полицию", - цитирует ТАСС источник в штабе.

На место инцидента прибыли сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула.

"Мы сейчас проведем обследование места происшествия, зафиксируем, потом будет принято решение о том, как будет квалифицировано дело", - рассказали правоохранители.

В свою очередь, представители штаба заявили, что подали заявление в полицию в связи с произошедшим.

"Мы подали заявление по причинению вреда здоровью, приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию", - рассказал собеседник агентства.