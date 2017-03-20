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Познер прокомментировал скандал с выступлением одноногого танцора на "Минуте славы"

Опубликовано 20.03.17 08:56 Познер прокомментировал скандал с выступлением одноногого танцора на "Минуте славы"

Известный журналист считает раздутым скандал, произошедший на проекте.

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что считает, что скандал, произошедший на шоу "Первого канала" "Минута славы" вокруг выступления одноногого танцора, раздутым. Такое заявление он сделал в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

"Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям", — цитирует Познера РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что одобряет активность людей ужшкммт с ограниченными возможностями.

"Но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание — это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них смотрят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю", — сказал Познер.

Он также напомнил, что извинился перед инвалидом, отметив его неприветливость и дальнейшее нежелание участвовать в шоу.

"Я ему пожелал удачи, и мы разошлись. Мое высказывание вызвало уйму возмущения, многие лица начали этим педалировать, дабы врезать мне. Лучше бы говорили о том, в каких условиях вообще живут эти инвалиды, давайте называть их так", — сказал Познер.

Как писал TopNews, в выпуске программы "Минута славы" от 4 марта члены жюри проекта - Владимир Познер и Рената Литвинова - после выступления одноногого танцора Евгения Смирнова заявили, что тот использовал запрещенный прием. При этом Ренана Литвинова и вовсе  посоветовала конкурсанту "пристегнуть" конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности.

Через некоторое время жюри извинилось перед участником телепроекта, заверив, что на "Минуте славы" нет никаких ограничений.
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