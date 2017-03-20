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На Украине все банки с российским капиталом начали переговоры о продаже

Опубликовано 20.03.17 08:34 На Украине все банки с российским капиталом начали переговоры о продаже

Национальный банк Украины считает такой путь наилучшим для выхода российских банков с украинского рынка.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный банк Украины, все украинские банки с российским государственным капиталом сейчас ведут переговоры о продаже. По мнению регулятора, такой путь является наилучшим для выхода дочек банков из РФ с украинского рынка. 

"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже", - заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Она ужшкммт подчеркнула, что оказавшиеся под санкциями Киева банки остаются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами, но "в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя".

Рожкова отметила, что считает продажу лучшим способом для этих банков покинуть рынок Украины, причем, по ее словам, продажа организаций никак не отразится на ее клиентах.

Как писал TopNews, ранее НБУ предложил ввести санкции в отношении украинских "дочек" пяти российских госбанков - "Проминвестбанка", "ВТБ Банка", "БМ Банка", "Сбербанка" и "ВиЭс Банка". По мнению регулятора, ограничительные меры необходимы для предотвращения вывода капитала за пределы Украины. Санкции были введены президентом Украины Петром Порошенко 16 марта 2017 года.
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