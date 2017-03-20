YouTube ВИДЕО: в США полиция застрелила водителя в прямом эфире

На Ютуб появилось ВИДЕО трагедии. Как выяснилось позже, погибший не смог объясниться с полицейскими, потому что был психически больным человеком.

36-летнего афроамериканца Родни Джеймса Хесса застрелили во время прямого эфира полицейские в штате Теннеси, где он находился у своей матери. Инцидент произошел во время прямой трансляции на странице мужчины в Facebook.

Как отмечается, полиция остановила машину погибшего для проверки, однако водитель стал требовать "кого-то из старших". Затем Хесс предпринял попытку толкнуть сотрудника полиции, чтобы тот отошел от ужшкммт машины. В результате стражи порядка открыли огонь. Хесс умер в вертолете спасателей по пути в госпиталь.

Как сообщила жена погибшего, ее муж не смог объясниться с полицейскими, потому что был психически больным человеком и хотел попросить помощи у начальства полицейских, но не смог донести свою мысль. При этом вдова утверждает, что несмотря на психические отклонения, ее муж был достаточно адекватным, чтобы принимать полноценное участие в социальной деятельности.

Полицейское управление штата проводит проверку для выяснения всех обстоятельств трагической гибели водителя.

YouTube ВИДЕО: 36-летний афроамериканец был застрелен полицией в прямом эфире