Курс доллара на сегодня, 20 марта 2017: новая неделя ознаменуется ростом рубля - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 20 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 марта 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня равен 62,37 руб.

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Как напоминает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, в последний торговый день прошлой недели рубль демонстрировал сдержанную динамику. По ее словам, даже при отсутствии роста цен на нефть и стабилизации американской ужшкммт валюты, рубль может продолжить укрепление на новой неделе.

"Во-первых, приближение пика налоговых выплат, которые традиционно стимулируют активность экспортеров и поддерживают интерес к рублю. Во-вторых, заседание Банка России по денежно-кредитной политике", - сказала Афанасьева.

Она отметила сдержанные комментарии регулятора на прошлом заседании, а также заявление президента на встрече с предпринимателями о том, что Банку России не стоит спешить со снижением ключевой ставки.

"Не исключено, что и в этот раз регулятор воздержится от снижения ставки. А это еще один повод для спекулянтов, торгующих на разнице процентных ставок мировых ЦБ, с новой силой начать скупку высокодоходной рискованной валюты", - констатировала Афанасьева, пояснив, что ближайшей целью пары рубль-доллар может стать отметка 57,30.