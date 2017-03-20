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Курс доллара на сегодня, 20 марта 2017: новая неделя ознаменуется ростом рубля - прогноз эксперта

Опубликовано 19.03.17 23:45 Курс доллара на сегодня, 20 марта 2017: новая неделя ознаменуется ростом рубля - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 20 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 марта 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня равен 62,37 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Как напоминает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, в последний торговый день прошлой недели рубль демонстрировал сдержанную динамику. По ее словам, даже при отсутствии роста цен на нефть и стабилизации американской ужшкммт валюты, рубль может продолжить укрепление на новой неделе.

"Во-первых, приближение пика налоговых выплат, которые традиционно стимулируют активность экспортеров и поддерживают интерес к рублю. Во-вторых, заседание Банка России по денежно-кредитной политике", - сказала Афанасьева.

Она отметила сдержанные комментарии регулятора на прошлом заседании, а также заявление президента на встрече с предпринимателями о том, что Банку России не стоит спешить со снижением ключевой ставки.

"Не исключено, что  и в этот раз регулятор воздержится от снижения ставки. А это еще один повод для спекулянтов, торгующих на разнице процентных ставок мировых ЦБ, с новой силой начать скупку высокодоходной рискованной валюты", - констатировала Афанасьева, пояснив, что ближайшей целью пары рубль-доллар может стать отметка 57,30.
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