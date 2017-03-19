Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины, результаты 19.03.2017: "золото" снова у Фуркада (ВИДЕО)
Опубликовано 19.03.17 16:29
Биатлон: 19 марта в норвежском Холменхоллене мужским масс-стартом завершился заключительный, 9-й этап Кубка мира 2016-2017, победу в котором в 14-й раз в нынешнем сезоне праздновал француз Мартен Фуркад.
Биатлон сегодня, результаты масс-старта у мужчин 19 марта 2017: Фуркад завоевал 14-е "золото" в сезоне
Лидер мирового биатлона и обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте на 15 км на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.
Победа Фуркада едва не омрачилась неприятным инцидентом по ходу гонки. Как выяснилось на первом огневом рубеже, французский биатлонист забыл зарядить патроны в обойму перед ужшкммт гонкой. В результате чего тренер перед Мартену необходимую обойму с партонами.
До конца гонки рядом с фамилией Фуркада в протоколе горела «звёздочка». Однако после судейского совещания француза не стали лишать золотой медали за нарушение регламента гонки.
Таким образом "золото" в масс-старте стало 14-й высшей наградой в нынешнем сезоне в копилке биатлониста и по этому показателю он сравнялся с легендарной шведкой Магдаленой Форсберг.
Вторым в масс-старте стал латвиец Андрей Расторгуев, а замкнул тройку призёров австриец Симон Эдер.
Среди россиян лучший результат показал Евгений Гараничев, финишировавший восьмым.
Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 19 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия Мужчины. Масс-старт, 15 км