Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины, результаты 19.03.2017: "золото" снова у Фуркада (ВИДЕО)

Биатлон: 19 марта в норвежском Холменхоллене мужским масс-стартом завершился заключительный, 9-й этап Кубка мира 2016-2017, победу в котором в 14-й раз в нынешнем сезоне праздновал француз Мартен Фуркад.

Биатлон сегодня, результаты масс-старта у мужчин 19 марта 2017: Фуркад завоевал 14-е "золото" в сезоне

Лидер мирового биатлона и обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте на 15 км на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

Победа Фуркада едва не омрачилась неприятным инцидентом по ходу гонки. Как выяснилось на первом огневом рубеже, французский биатлонист забыл зарядить патроны в обойму перед ужшкммт гонкой. В результате чего тренер перед Мартену необходимую обойму с партонами.

До конца гонки рядом с фамилией Фуркада в протоколе горела «звёздочка». Однако после судейского совещания француза не стали лишать золотой медали за нарушение регламента гонки.

Таким образом "золото" в масс-старте стало 14-й высшей наградой в нынешнем сезоне в копилке биатлониста и по этому показателю он сравнялся с легендарной шведкой Магдаленой Форсберг.

Вторым в масс-старте стал латвиец Андрей Расторгуев, а замкнул тройку призёров австриец Симон Эдер.

Среди россиян лучший результат показал Евгений Гараничев, финишировавший восьмым.

Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 19 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 37.32,2 (0).

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +17,4 (2).

3. Симон Эдер (Австрия) — +32,4 (1).

4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +42,2 (2).

5. Арнд Пайффер (Германия) — +42,5 (2).

6. Михал Шлезингр (Чехия) — +42,9 (1).

7. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) — +44,3 (1).

8. Евгений Гараничев (Россия) — +45,6 (3).

9. Михал Крчмарж (Чехия) — +46,7 (1).

10. Антон Бабиков (Россия) — +51,9 (1).

11. Антон Шипулин (Россия) — +1.04,7 (3).

28. Максим Цветков (Россия) — +3.33,1 (2).