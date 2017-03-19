Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт, результаты 19.03.2017: Фуркад завоевал 14-е "золото" (ВИДЕО)

19 марта в норвежском Холменхоллене завершился 9-й этап Кубка мира 2016-2017 по биатлону мужским масс-стартом.

Биатлон, КМ 2017, масс-старт сегодня, результаты у мужчин 19 марта 2017: Шипулин завоевал "серебро", "золото" - у Фуркада

19 марта 2017 года в заключительный день последнего, 9-го этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменхоллене состоялся мужской масс-старт на дистанции 12,5 км.

Победу в гонке одержал лидер мирового биатлона, обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад, отстрелявший без промахов на всех четырех огневых рубежах.

Это "золото" стало 14-м в копилке французского биатлониста в нынешнем сезоне и он сравнялся по кличеству медалей ужшкммт высшей пробы с ллегендарной шведской спортсменкой Магдаленой Форсберг.

Второе место занял латвийский биатлонист Андрей Расторгуев. И замкнул тройку сильнейших автрийский австриец Симон Эдер.

Лидер российской сборной Антон Шипулин после убедительной победы в пасьюте, к сожалению, не сумел побороться за медали. Допустив три промаха, Шипулин лишил себя возможности закончить нынешний сезон на положительной ноте. В итоге - только 11-е место.

Евгений Гаранничев стал лучшим из россиян, финишировав 8-м.

Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 19 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО