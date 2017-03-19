Биатлон сегодня 19.03.2017, мужчины, масс-старт: где смотреть онлайн трансляцию? (ВИДЕО)

19 марта 2017 в норвежском Холменхоллене мужским масс-стартом завершается 9-й этап Кубка мира по биатлону.

19 марта 2017 года в норвежском Хольменколлене мужским масс-стартом завершается 9-й этап Кубка мира по биатлону, а вместе с ним и весь биатлонный сезон 2016-2017. Начало гонки, на старт которой выййдут 30 сильнейших биатлонистов мира, в 15:30 мск.

Биатлон, масс-старт мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире мужской масс-старт по биатлону 19 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 15:20 мск.

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Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, масс-старт, мужчины: перед гонкой 19 марта

Сразу четыре 4 российских спортсмена примут участие в масс-старте: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Антон Шипулин, завоевавший накануне золотую медаль в гонке преследования, досрочно обеспечил себе второе место в общем зачёте турнира.

Обладателем Большого хрустального глобуса уже давно стал француз Мартен Фуркад, третье место за одну гонку до конца КМ занимает норвежец Йоханнес Бё.

Как ранее сообщал Topnews, гонкой с массового старта на 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене завершился сезон у женщин.

Победительницей общего зачёта и обладательницей «Большого хрустального глобуса» досрочно стала немка Лаура Дальмайер, набравшая в итоге 1211 очков. Второй финишировала чешка Габриэла Коукалова (1121 очко), третьей — финка Кайса Мякяряйнен (981).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 16-е место (479).