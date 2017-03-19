Биатлон сегодня 19.03.2017: мужчины, масс-старт: смотреть онлайн, прямая трансляция (ВИДЕО)

Биатлон: 9 марта 2017 мужским масс-стартом в норвежском Холменхоллене завершился 9-й этап Кубка мира, а вместе с ним и весь биатлонный сезон.

19 марта мужским масс-стартом завершился 9-й этап Кубка мира в норвежском Холменхоллене, а вместе с ним и весь биатлонный сезон 2016-2017. Начало гонки в 15:30 мск.

Биатлон, масс-старт мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямая трансляция мужского масс-старта по биатлону 19 марта 2017 пройдет в эфире телеканала "Матч ТВ". Также следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 15:20 мск.

Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины. Смотреть онлайн 19.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон сегодня, Кубок ужшкммт мира 2017, масс-старт, мужчины: перед гонкой 19 марта

Сразу четыре российских биатлониста вошли в число 30 участников мужского масс-старта. На дистанцию 15 км выйдут победитель в пасьюте Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Оценивая результаты лидера нашей сборной Антона Шипулина в завершающемся сезоне, где тот стал вторым в общем зачёте Кубка мира, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильевназвал Антона спортсменом высочайшего класса.

«Помечтаем: если бы не было Фуркада, то мы бы имели двукратного обладателя Кубка мира сегодня. Антон — молодец, показал свой высочайший уровень. Было видно, что ему тяжело и он устал, но Шипулин закончил достойно. Очевидно, что он лучший среди наших мужчин. Были всплески у некоторых спортсменов, но это временные эффекты. Шипулин же показывал стабильные результаты с самого начала. Второе место в общем зачёте говорит само за себя. Оно придаст ему уверенности в олимпийский год. Заканчивать на мажорной ноте всегда позволяет психологически легче готовиться к дальнейшим стартам. Мужской биатлон в России развивается уверенно. Есть провалы, но не без этого. В общем и целом, всё идёт неплохо, чего не скажешь о женщинах. Там отдельная история и надо разбираться — в олимпийский сезон эксперименты с тренерами неуместно. Команду надо было давать в руки тренерам, которые показывают стабильные результаты, но это моё личное мнение. Руководству СБР виднее, но мне представляется, что с женскими тренерами стоит повременить с экспериментами и установить проверенный вариант на следующий год», — сказал Васильев в интервью «Чемпионату».

Как ранее сообщал Topnews, последний раз российские биатлонисты выходили на дистанцию масс-старта на Чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Лучшим среди россиян тогда стал Евгений Гараничев, финишировавший 11-м.

Победу же в той гонке праздновад немец Симон Шемп, норвежец Йоханнес Бё завоевал "серебро", и замкнул тройку сильнейших австриец Симон Эдер.

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