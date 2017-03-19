Мажор и виновник крупного ДТП на МКАД стал угрожать обидчикам в Сети

Единственный наследник миллиардного состояния Игорь Ишаев катался по дорогам столицы без прав, которых его лишили еще два года назад за езду по встречной полосе.

В Сети разгорелся новым скандал, темой которого стало крупное ДТП на первом километре МКАД. Одним из виновников был сын миллиардера и внук экс-главы Хабаровского края Игорь Ишаев. Об этом сообщает портал Medialeaks.

Авария произошла 15 марта. На 1-ом км МКАД столкнулись автомобили MAN, Mercedes, Nissan и КIА. От удара грузовик перевернулся и перекрыл три полосы движения. Вскоре стало известно, что среди участников ДТП был 22-летний Игорь Ишаев — внук экс-губернатора Хабаровского края. Его также называют в СМИ другом гонщицы Мары Багдасарян. По версии парня, авария ужшкммт произошла после того, как его машину подрезали, после чего они «улетели в фуру». Ущерб от ДТП оценивается в 20 миллионов рублей.

В результате пользователи соцсетей стали активно обсуждать произошедшее. Примечательно, что сам Игорь отрицал своё участие в ДТП и более того не выдержал и ответил блогерам угрозами в соцсетях.

Однако, как рассказал водитель Nissan, пострадавшего в ДТП, Олег, Ишаев вёл себя странно после аварии и вдыхал какой-то газ.

"Неадекватно он себя вёл. Он вышел из машины, его друг лежит рядом, окровавленный, и взывает о помощи, а тот ходит, улыбается и надувает шары из какого-то баллона, и дышит из них. У него в багажнике был какой-то баллон, как говорят многие, у золотой молодёжи сейчас это модно. Потом он их взорвал. Это видели все очевидцы и даже гаишники, которые просили его прекратить лопать шары и дышать газом. Но он сказал полицейским, что это ему помогает от болей в плече, — рассказал он.

В свою очередь лидер «Общества синих ведёрок» Пётр Шкуматов сообщил, что скорость машины перед аварией была 230 километров в час. Свой пост с Facebook он сопроводил фотографией спидометра авто виновника ДТП.

Сам виновник ДТП, по всей видимости, не выдержал негативной реакции пользователей соцсетей и в своем Instagram опубликовал гневный пост с угрозами в адрес обидчиков.

"Я готов поспорить, у всех в жизни случались аварии, но вас тронула именно моя история только из-за того, что я успешнее, богаче вас?! Ребят, вы в курсе, что ваша зависть от вас так и прёт?.. Те, кто пишет в соцсетях, чувствуют свою безнаказанность. Кто вы такие, чтобы оскорблять не только меня, но и мою семью? — написал он, заявив, что готов прийти домой к каждому обидчику, когда у него появится свободное время.

Как выяснилось позднее, единственный наследник миллиардного состояния, катался по дорогам Москвы без прав, который его лишили еще два года назад за езду по встречной полосе. Более того делал он это не впервые. Ишаев должен был повторно сдать на права, однако, делать он этого не стал. Об этом сообщает Лайф.

Добавим, что Игорь — сын и наследник совладельца нефтяной компании Дмитрия Ишаева, который занимал пост заместителя министра нефтегазовой промышленности СССР. Он же владеет 0,13 % акций «Роснефти». В 2015 году состояние Дмитрия оценивалось Forbes в 12,2 миллиарда долларов — это шестое место в рейтинге самых богатых людей России. В 20 лет Игорь Ишаев начал работать оператором по добыче, затем занял должность инженера-технолога.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), максимальное наказание составляет лишение свободы до двух лет.