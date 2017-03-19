Ученые астрофизики уловили сигнал от корабля пришельцев

Предположительно, это сигнал от управляющей системы большого космического корабля, как минимум вдвое превышающий размеры планеты Земля.

Ученые из Гарварда заявляют, что им удалось зафиксировать сигнал от инопланетян. По словам астрофизиков, сигнал исходил из инопланетного корабля, который находился на расстоянии от Земли в три миллиарда световых лет.

Как отмечается, одиночные радиовсплески длительностью менее 5 миллисекунд неоднократно фиксировали астрофизики различных обсерваторий на протяжении 2007-2015 годов. Обычно их принимали за отголоски выброса энергии в результате ужшкммт крупного космического катаклизма.

Тем не менее, ученые из Гарварда определили, что более десятка таких сигналов исходили из одной галактики, что ставит под сомнение природное происхождение данных сигналов. Кроме этого, ученые определили, что источник, который посылает данные сигналы, располагается в трех миллиардах световых лет от нашей Планеты.

Так, исследователи Ави Леба и Манаси Лингама считают, что это сигнал от управляющей системы большого космического корабля, как минимум вдвое превышающий размеры планеты Земля, а его скорость приблизительно равна скорости света.

Специалисты намерены более подробно изучить полученные сигналы, ведь если на самом деле их посылал космический корабль, то остается неизвестной траектория его движения. Также в данный момент остается загадкой, что же произошло с космическим кораблем, так как ранее говорилось, что один сигнал достигал Земли в течение трех миллиардов световых лет.