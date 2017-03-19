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Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 19.03.2017: смотреть онлайн, прямая трансляция КМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 19.03.17 13:30 Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 19.03.2017: смотреть онлайн, прямая трансляция КМ 2017 (ВИДЕО)

В норвежском Холменхоллене завершается 9-й этап Кубка мира по биатлону мужским масс-стартом.

В норвежском Хольменколлене 19 марта 2017 года завершается 9-й этап Кубка мира по биатлону, а вместе с ним и весь сезон 2016-2017. Заключительной дисциплиной турнира станет мужской масс-старт. Начало гонки в 15:30 мск.

Биатлон, масс-старт мужчины 19.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В  прямом эфире мужской масс-старт по биатлону 19 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 15:20 мск.

Биатлон сегодня, масс-старт, мужчины. Смотреть онлайн 19.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон ужшкммт сегодня, КМ, масс-старт, мужчины: перед гонкой 19 марта 2017 

На дистанцию 15 километров выйдут 30 сильнейших биатлонистов планеты, которые показывали лучшие результаты на протяжении всего сезона.

В их числе сразу 4 российских спортсмена. Это лидер сборной России Антон Шипулин, накануне завоевавший золотоую медаль в спринте, Антон Бабиков, Максим Цветков и Евгений Гараничев.

Отметим, что победа Шипулина в спринте позволила ему досрочно обеспечить себе второе место в общем зачёте турнира.

Обладателем Большого хрустального глобуса уже давно стал француз Мартен Фуркад, третье место за одну гонку до конца КМ застолбил норвежец Йоханнес Бё.

До этого российские биатлонисты выступали в масс-старте на Чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Лучшим среди россиян тогда стал Евгений Гараничев, финишировавший 11-м.

В той гонке же победил немец Симон Шемп, норвежец Йоханнес Бё пришел вторым, а "бронзу" взял австриец Симон Эдер.

Биатлон, масс-старт, мужчины ВИДЕО
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