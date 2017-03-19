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Глава МИД Украины Климкин пообещал «вернуть свободу» жителям Крыма

Опубликовано 19.03.17 13:16 Глава МИД Украины Климкин пообещал «вернуть свободу» жителям Крыма

На пост украинского чиновника обратили внимание член Совета Федерации Алексей Пушков, а также вице-премьер Дмитрий Рогозин, которые назвали его "тормозом".

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал вернуть жителям Крыма свободу. Накануне в своем микроблоге Twitter он опубликовал соответствующий пост в третью годовщину присоединения полуострова к России.

«Три года назад у крымчан отобрали свободу. Здесь не может быть компромиссов. Мы вернем свободу совместно», — написал глава ведомства. Он сопроводил свое сообщение хештегом #CrimeaIsUkraine («Крым — это Украина»).

На заявление Климкина обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Twitter он прокомментировал слова украинского чиновника.

"Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин", - написал Пушков.

На слова Климкина о свободе крымчан также отреагировал и российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, которые назвал его "тормозом". 

"Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", - написал Рогозин.

Стоит отметить, что Климкин не первый из украинских деятелей, кто говорит о блокаде и аннексии Крыма. Так, свои рецепты "возвращения Крыма в состав Украины" не перестают предлагать и другие украинские чиновники и политики. К примеру, глава фракции "Батькивщины" в Верховной раде Юлия Тимошенко недавно уверяла, что на помощь украинцам придет лично классик Тарас Шевченко, пишет "РГ". "Его призыв "Боритесь - поборете!" стал главным девизом национально-освободительной борьбы украинцев", - сказала Тимошенко, не уточнила, что по этому поводу думают сами крымчане.

Также президент Украины Петр Порошенко уверен, что жителей полуострова удастся "привлечь" обратно гипотетическим безвизовым режимом с ЕС.
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