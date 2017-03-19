Илья Кива уже давно стал "звездой" украинского ТВ благодаря своей неординарности и эмоциональности, а некоторые его цитаты стали крылатыми.

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива во время прямого включения программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" своими репликами довел присутствовавших в студии гостей и журналистов до истерического смеха. Об этом сообщает RuPosters.

Так, Киву ведущие телепередачи спросили, почему официальный Киев не разогнал злоумышленников, устроивших блокаду Донбасса.

"В нашей стране научились уважать мнение не просто власти, а мнение народа. И люди, которые сегодня находятся на ужшкммт блокаде оккупированных территорий - это необязательно вот эти политические лузеры, которые пытаются любую ситуацию использовать для поднятия своего политического рейтинга. В этой ситуации точно так же находятся патриоты, которые готовы ценой своей жизни защищать свою Родину и приближать победу", - сказал он.

Советник Авакова рассмешил своим появлением гостей ток-шоу на "Россия 1" (ВИДЕО)

Свою речь Кива продолжил рассказом о том, что начал воевать на Донбассе в марте 2014 года и прошел через два котла (Илловайский и Дебальцевский), сражаясь с российской армией, но затем "судьба перенесла его в Киев".

"Россия ведет против Украины гибридную войну, наверное, на протяжении всей независимости Украины. И с аннексией Крыма фаза войны вошла, наверное, в ключевую свою ситуацию... Правительство Украины никогда не поднимет руку на свой народ", - продолжил советник Авакова под смех гостей студии.

В заключение Кива обрушился с критикой на присутствовавшего в студии украинского политика Владимира Олейника, назвав его "беглым предателем".

"Хоть мы и противники, но к предателям мы относимся одинаково", - заявил он.

Стоит отметить, что ведущие ток-шоу безуспешно пытались перебить Киву и попросить не отклоняться от темы обсуждения, еле сдерживая смех от эмоционального тона и жестикуляции украинского чиновника. В конце концов Киве отключили звук, но тот, не подозревая этого, продолжал что-то рассказывать, чем еще больше рассмешил присутствовавших в студии.

Илья Кива уже давно стал "звездой" украинского ТВ благодаря своей неординарности и эмоциональности, а некоторые его цитаты стали крылатыми.