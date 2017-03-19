МВФ отложил обсуждение нового транша Украине

Заседание планировалось провести в понедельник, 20 марта.

Запланированное на понедельник, 20 марта, обсуждение антикризисной программы Украины советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в фонде.

«Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром», — заявил источник.

По его словам, ситуация является очень необычной, если не беспрецедентной, поскольку всё уже было подготовлено к заседанию.

Он также добавил, что в настоящее время новая дата ужшкммт рассмотрения не определена. После этого заседания ожидалось, что Киеву предоставят очередной кредитный транш в размере $1 млрд. Как говорится в уведомлении, «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Никаких уточнений в документе нет.

Напомним, МВФ открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму $17 млрд в марте 2015 года. Она предусматривала предоставление Киеву восьми траншей. Пока незалежная получила только три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд.